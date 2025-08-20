Lotería Nacional presenta sorteo ‘México con M de Migrante’ en Nuevo León

La Lotería Nacional ha anunciado el Gran Sorteo Especial No. 303, titulado “México con M de Migrante”, que se llevará a cabo el 15 de septiembre en Nuevo León. Este sorteo rinde homenaje a los mexicanos que han emigrado pero continúan contribuyendo a su país desde la distancia.

Desde el Palacio Federal en Guadalupe, Nuevo León, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, junto con Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, y Genaro Rodríguez Teniente, delegado estatal de los Programas para el Desarrollo de Bienestar, enfatizaron la relevancia del sorteo como un mensaje de unidad y gratitud hacia los migrantes.

Olivia Salomón destacó que Lotería Nacional, con 255 años de historia, honra causas importantes y que este sorteo es un “homenaje vivo” a los migrantes. “Un cachito no es solo un boleto, es un pedazo de gratitud”, afirmó. La presidenta Claudia Sheinbaum también reconoce la lealtad de los migrantes, enmarcando el sorteo como un acto de inclusión y agradecimiento.

El evento une dos conmemoraciones significativas: el inicio de la Independencia de México y el Mes de la Herencia Hispana en EE. UU., donde casi 40 millones de mexicanos celebran sus raíces. Salomón informó que los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer el apoyo consular.

Tatiana Clouthier Carrillo subrayó que el sorteo es una expresión de apoyo a los mexicanos en el extranjero, quienes mantienen sus lazos culturales y familiares. Invitó a la comunidad a participar en este sorteo con causa, que se celebrará el 15 de septiembre.

Genaro Rodríguez Teniente mencionó que la movilidad humana es una realidad en Nuevo León y que la estrategia presidencial “México te Abraza” busca recibir a los connacionales de la mejor manera. Este sorteo pone en el centro el impacto de los migrantes en la sociedad.

El evento concluyó con la interpretación del Himno Migrante por el Colectivo Legado de Grandeza, simbolizando la identidad de quienes han dejado su país pero mantienen su conexión con él.

En cuanto a los premios, se informó que con un solo cachito se puede ganar hasta 25.5 millones de pesos. El Gran Sorteo Especial No. 303 tiene un valor acumulado de más de 424 millones de pesos, con una emisión de 4 millones de cachitos a un costo de 200 pesos cada uno.

Los premios incluyen 10 premios de 25.5 millones de pesos, 5 premios de 10 millones, y otros premios menores. La transmisión en vivo del sorteo se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.