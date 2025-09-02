Tractocamión vuelca y se incendia en la Puebla-Orizaba

El cierre parcial de la circulación se presenta desde las primeras horas de este martes, tras la volcadura e incendio de un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba, con dirección a Puebla, cerca del entronque con la Cuacnopalan-Oaxaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 a.m.; presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 204. El vehículo volcó sobre uno de sus costados, provocando un incendio, ya que transportaba material peligroso.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor; sin embargo, debido a la magnitud del fuego, se teme que haya fallecido calcinado.

El siniestro obligó al cierre total de la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y buscar vías alternas. Una de las opciones disponibles es la carretera federal Orizaba-Córdoba.

Actualmente, el tránsito vehicular se encuentra cerrado desde la Plaza de Cobro Esperanza.

