Por Fiestas Patrias, encienden 230 adornos luminosos en San Andrés Cholula

La presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó el encendido de luces alusivas al mes patrio en la cabecera municipal de San Andrés Cholula, como parte de las acciones para conmemorar la Independencia de México.

Durante el acto, la edil destacó la importancia de fortalecer el espíritu y orgullo mexicano e invitó a las familias a disfrutar de las festividades en un ambiente de unidad y tradición.

La Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Francisco Osorio Coatl, instaló más de 230 adornos luminosos que incluyen el Escudo Nacional, rostros de héroes y heroínas con laureles, cortinas, pendones y antorchas.

Estas decoraciones crean una atmósfera festiva que busca impulsar la convivencia social, fortalecer los valores de identidad nacional y favorecer el desarrollo económico local mediante la atracción de visitantes a los espacios públicos emblemáticos del municipio.

