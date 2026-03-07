Dúo Ito-Fernández celebra 25 años de la Biblioteca Franciscana

Como parte de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario de la Biblioteca Franciscana, el Dúo Ito-Fernández, integrado por la pianista Misa Ito Sasaki y la violinista Perla del Rocío Fernández López, ambas académicas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ofreció un concierto que transitó por distintos paisajes sonoros de América y el repertorio contemporáneo.

Al inicio del evento, la Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes de la UDLAP, destacó: “Misa y yo hemos trabajado en estos últimos años mucho en música de compositores contemporáneos, incluyendo también compositoras mujeres. Entonces, todas las obras de este concierto son de compositores vivos, algo que es muy interesante, ya que algunos de ellos son muy jóvenes”.

El concierto inició con Danza mestiza de la compositora sonorense Nubia Jaime Donjuan, una de las creadoras jóvenes más importantes del panorama actual, ganadora del Concurso de Composición Arturo Márquez y con una trayectoria que la ha llevado a que sus obras sean programadas por las orquestas más relevantes de México y Estados Unidos.

Posteriormente, el público escuchó la Sonata número 3, Forgotten Songs, del compositor Brian Banks, integrada por los movimientos Rain, Psalm y Reflection. Sobre esta obra, el propio autor, quien también es académico de la UDLAP, compartió que surgió a partir de canciones que había escrito originalmente en inglés, pero fue en 2022, a petición de la Dra. Fernández López, cuando decidió retomar ese material y transformarlo en una nueva pieza con un sentido profundamente lírico y meditativo.

El primer movimiento, Rain, está inspirado en un poema del escritor estadounidense Carl Sandburg, mientras que el segundo movimiento refiere al Salmo 131 y el tercer movimiento, Reflection, toma como referencia un texto del poeta del siglo XIX John Greenleaf Whittier.

El programa continuó con Rhapsodia Andina de Adriana Isabel Figueroa Mañas, compuesta por los movimientos Lamento y Bailecito, así como Sonatina con aires de cueca, para finalmente cerrar con Danzas latinoamericanas del compositor José Elizondo, que incluyó Otoño en Buenos Aires, Pan de Azúcar y Atardecer tapatío, piezas que celebran la diversidad rítmica y melódica del continente.

“La música que hoy hemos escuchado confirma que la biblioteca es también un lugar de encuentro, diálogo y celebración artística”, expresó la Dra. Circe Hernández Sautto, coordinadora de la Biblioteca. Finalmente, cabe comentar que, gracias a la vinculación que existe entre la Biblioteca Franciscana, la Dirección de Biblioteca UDLAP y el Archivo de la Provincia del Santo Evangelio de México, es que las actividades conmemorativas del 25 aniversario de la Biblioteca Franciscana continuarán a lo largo del año con más presentaciones. Mantente informado sobre estas actividades en: https://www.udlap.mx/eventos/.

Te recomendamos: