Rosalía coloca 12 canciones de “LUX” entre las más escuchadas online

Doce de las quince canciones que conforman la versión digital de “LUX“, el nuevo álbum de Rosalía, se han posicionado en el Top 50 global de Spotify tras su lanzamiento. La artista catalana alcanzó además el tercer puesto en el ranking global de artistas, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny, tras ascender 88 posiciones.

“La Perla”, tema donde la cantante aborda el desamor, lidera el desempeño del álbum con aproximadamente 4.5 millones de reproducciones, ubicándose en el quinto lugar del chart global. Le siguen “Berghain”, avanzado del disco, que pasó del puesto 28 al 7 con más de cuatro millones de escuchas, y “Reliquia”, en la décima posición con 3.7 millones.

El resto del álbum muestra una secuencia ordenada en las listas: “Sexo, Violencia y Llantas” (puesto 11, 3.6 millones), “Divinize” (puesto 14, 3.1 millones), “Porcelana” (puesto 20, 3 millones) y “Mio Cristo Piange Diaminti” (puesto 23, 2.7 millones). Completando la presencia en el Top 50 se encuentran “Dios Es un Stalker” (puesto 26), “De Madrugá” (puesto 28), “Mundo Nuevo” (puesto 31), “La Yugular” (puesto 36) y “La Rumba Del Perdón” (puesto 42).

Solo tres temas del álbum no ingresaron al listado global: “Sauvignon Blanc”, “Memória” y “Magnolias”, aunque superaron los 1.8 millones de reproducciones cada una.

El álbum “Lux”, descrito por la artista como “completamente distinto” a trabajos anteriores, presenta quince canciones en su formato digital y dieciocho en la edición física.

Durante su presentación en Ciudad de México, Rosalía explicó que el proyecto está inspirado en la mística femenina y figuras como Santa Teresa de Jesús o Santa Rosa de Lima.

La cantante afirmó que para las letras en trece idiomas diferentes utilizó traductor de Google para verificar sonidos, pero descartó el uso de inteligencia artificial: “todo es investigación y práctica”.

