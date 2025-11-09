Pfizer comprará empresa que desarrolla medicamentos contra la obesidad

La farmacéutica estadounidense Pfizer firmó un acuerdo para la adquisición de Metsera Inc., empresa desarrolladora de medicamentos contra la obesidad en etapa experimental. Esta transacción se produce después de una competencia con la compañía danesa Novo Nordisk, conocida por los productos Ozempic y Wegovy.

Metsera, con sede en Nueva York, no cuenta con productos comercializados, pero mantiene en desarrollo tratamientos inyectables y orales para obesidad y diabetes. La operación se realiza mediante un pago de hasta 86.25 dólares por acción, distribuido en 65.60 dólares en efectivo y derechos contingentes por 20.65 dólares adicionales.

En declaraciones oficiales, Metsera indicó que su junta directiva determinó que la oferta de Pfizer representa “la mejor transacción para los accionistas, tanto desde la perspectiva del valor como de la certeza de cierre”. La empresa hizo referencia a consideraciones antimonopolio en Estados Unidos respecto a la propuesta de Novo Nordisk.

La puja por Metsera se intensificó en días recientes cuando Novo Nordisk elevó su oferta a 10 mil millones de dólares, superior a su propuesta anterior de 9 mil millones. Pfizer, que había presentado una oferta inicial de aproximadamente 4 mil 900 millones de dólares en septiembre, respondió modificando los términos para incluir mayor componente en efectivo.

Un portavoz de Pfizer confirmó que la compañía espera completar la transacción después de la reunión de accionistas de Metsera programada para el 13 de noviembre.

