Escuelas de EU darán lecciones de “seguridad con armas de fuego”

Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en algunas zonas de Estados Unidos comenzarán a recibir durante este año escolar una nueva instrucción sobre qué deben hacer si encuentran un arma de fuego.

Arkansas, Tennessee y Utah son los primeros estados en promulgar leyes que exigen que las escuelas públicas enseñen a niños desde los cinco años los conceptos básicos de seguridad con armas de fuego y cómo almacenarlas adecuadamente en el hogar. Sólo Utah permite que los alumnos no participen en la lección si así lo solicitan sus padres o tutores.

En Estados Unidos, es común que muchos niños crezcan rodeados de armas de fuego. En la Escuela Primaria Berclair de Memphis, al preguntar a un grupo de 16 estudiantes de quinto grado cuántos habían visto un arma real, casi todos levantaron la mano, según relataron investigadores.

Detente, no toques, aléjate rápidamente, avisa a un adulto, son las instrucciones que aprenderán los menores. En las aulas se enfatiza que los niños no deben tocarlas.

En Tennessee, los planes de lecciones podrían incluir calcomanías, juegos, cuestionarios o videos con música e ilustraciones coloridas.

La legislación establece que el plan de estudios debe mantener puntos de vista neutrales. Jessica Jaglois, directora de comunicaciones de la organización no partidista Voices for a Safer Tennessee, que apoyó la legislación, expresó que estas lecciones pueden alentar a las familias a iniciar conversaciones necesarias. “Podría evitar que ocurra una tragedia con armas de fuego”, expresó.

Sin embargo, existen voces críticas. Meg Beauregard, asesora de políticas de Everytown for Gun Safety, argumentó en un comunicado que “usar la jornada escolar para enseñar a los niños sobre armas no evitará que los adultos dejen sus armas de fuego sin asegurar ni hará que mantengan armas letales fuera de manos peligrosas. Si los legisladores quisieran seriamente proteger a los estudiantes, aprobarían leyes que responsabilicen a los adultos, como el almacenamiento seguro, y no pondrían la carga en los niños para que se mantengan seguros.”

