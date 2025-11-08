Muere James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

El biólogo estadounidense James D. Watson, quien revolucionó la ciencia moderna al desentrañar la estructura de doble hélice del ADN junto a Francis Crick en 1953, falleció el 6 de diciembre a los 97 años en un hospicio de Long Island, Nueva York.

El Laboratorio Cold Spring Harbor, que dirigió durante cuatro décadas, confirmó el deceso este 7 de diciembre.

Watson, Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por su descubrimiento de la estructura molecular de los ácidos nucleicos, hallazgo que sentó las bases para la genética moderna, la ingeniería genética, la terapia génica y numerosas aplicaciones forenses y médicas.

Ciencia y controversias

Más allá de su contribución más famosa, Watson creó el programa de biología molecular de la Universidad de Harvard y lideró el Proyecto Genoma Humano, consolidando a Estados Unidos en la vanguardia de la investigación genética. Su capacidad para reclutar talento y obtener financiamiento impulsó algunos de los proyectos científicos más ambiciosos de su tiempo.

Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por controversias. Desde sus inicios fue criticado por utilizar sin suficiente reconocimiento el trabajo de la investigadora Rosalind Franklin, cuyos datos de rayos X fueron cruciales para el descubrimiento de la doble hélice.

En años posteriores, sus comentarios sobre supuestas diferencias raciales en inteligencia, pronunciados inicialmente en 2007 y reiterados en un documental de 2019, llevaron al Laboratorio Cold Spring Harbor a despojarlo de sus títulos honoríficos en 2018.

El científico también generó polémica con declaraciones homofóbicas, sugiriendo en 1997 que el aborto debería permitirse si se detectaba un “gen de homosexualidad”, y en 2000 vinculó el color de piel con la capacidad sexual.

