“Te juro que no te voy a fallar”; Grecia Quiroz dedica mensaje a Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a su esposo Carlos Manzo, quien fue asesinado el sábado 1 de noviembre de 2025 mientras caminaba por el Festival de las Velas de este municipio michoacano.

“Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan”, escribió Quiroz en su cuenta oficial, acompañando el texto con una fotografía de ambos.

En su publicación, la alcaldesa expresó: “Sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros. Lo sé porque así te siento en muchos momentos, gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, gracias por haber sido el mejor padre del mundo, por haber amado a nuestra familia, por haber entregado tu vida por tu pueblo”.

El mensaje concluyó con las palabras: “Muchas gracias por haber existido en esta vida. Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo, mi amor, el amor más puro y sincero que conocí”.

Horas antes de la publicación, Quiroz se había reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para exigir justicia por el crimen. Sobre este encuentro, la alcaldesa señaló que “no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia“.

Carlos Manzo fue asesinado durante un evento del Día de Muertos en Uruapan. Un adolescente de 17 años fue abatido tras el ataque, mientras que dos personas más fueron detenidas por su posible participación en el crimen.

El caso ha provocado manifestaciones y enfrentamientos en la región, llevando al gobierno federal a anunciar el despliegue adicional de fuerzas de seguridad y la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

