Anuncian construcción de nuevo recinto en la antigua Plaza de Toros “El Relicario”

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la construcción de un nuevo recinto de espectáculos que será conocido como el “Fórum: Pensar en Grande”, que se ubicará en la antigua Plaza de Toros “El Relicario”.

En rueda de prensa, en la Ciudad de México, el mandatario señaló que el reciento no será remodelado, pues se requiere una nueva construcción para albergar cualquier tipo de evento, incluidos los de charrería y deportivos.

Para su edificación, dijo que se realizará una inversión mixta, con colaboración de la iniciativa privada, e incluso comentó que el proyecto podría iniciarse en los últimos días de diciembre para que quizá esté listo para la Feria de Puebla, en mayo, para realizar ahí el Palenque.

“No sabemos si estará listo para mayo; si lo logramos, ahí se llevará a cabo el Palenque. Y si no, será para espectáculos posteriores”, expresó.

El centro de espectáculos, dijo, llevará el nombre de Fórum: Pensar en Grande, pues su intención es sembrar el mensaje de que todos pueden “pensar en grande”.

“Lo que antes fue el Relicario no se va a remodelar, será una construcción completamente nueva. Se llamará Fórum: Pensar en Grande, porque cuando alguien quiera ir a ver un espectáculo, va a decir: “¿Vamos a dónde? Vamos a Pensar en Grande”, manifestó.

Expuso que el nuevo recinto será diseñado como un espacio multifuncional, con capacidad para recibir eventos artísticos y culturales, e incluso encuentros deportivos.

Asimismo, se proyecta que el Fórum Pensar en Grande cuente con tres formatos: Palenque, Arena y Lienzo Charro; con ello tendría un aforo de 8 mil 500 personas aproximadamente.

Alejandro Armenta afirmó que el proyecto es parte de la dinámica que impulsa su administración para atraer turismo, inversiones y consolidar a Puebla como el latido de México en la cultura, el arte y el deporte, que son la base central de los procesos asociativos de nuestra sociedad.

