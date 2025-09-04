Colapsa parte del techo del CIS Cuautlancingo

El Centro Integral de Servicios (CIS) de Cuautlancingo, inaugurado en 2021, sufrió el colapso parcial de su techo debido a las intensas lluvias de las últimas semanas.

El Gobierno municipal atribuyó el incidente a “la mala calidad de los materiales con los que se construyó” el inmueble, aunque confirmó que no se registraron lesionados.

Personal de bomberos y Protección Civil evalúan los daños y las condiciones del edificio para determinar las acciones a seguir. El CIS, concentraba trámites municipales y estatales.

La obra, construida con recursos del ayuntamiento por 51 millones 268 mil pesos, fue inaugurada el 7 de septiembre de 2021 por la administración de la alcaldesa Lupita Daniel Hernández, con la presencia del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Hasta el momento, no se ha especificado la naturaleza de las irregularidades ni los plazos para resolverlas.

https://twitter.com/OroNoticiasPue/status/1963652943670120860/

