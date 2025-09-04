Armenta anuncia gira a Berlín y Phoenix; irá con directivos de Audi

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que realizará una gira internacional con fines comerciales para fortalecer la economía de Puebla, teniendo como destinos Berlín, Alemania, así como Phoenix, Arizona.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad tiene que convertirse en un modelo económico inclusivo para que beneficie a todos los habitantes de la región.

En ese sentido, comentó que solicitará una audiencia con directivos de Audi, en Berlín, ya que los beneficios de la armadora no han tenido un impacto directo en la entidad debido a que administraciones pasadas se olvidaron de la generación de proyectos de inversión que impulsaran cadenas de suministro en la región de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa.

Lo anterior, al enfatizar que únicamente se concentraron en la construcción de las plataformas de la planta, inaugurada el 30 de septiembre de 2016.

Para revertir dicha situación, consideró necesario reunirse con directivos de la armadora en Berlín para explicarles los incentivos del Polo de Desarrollo para el Bienestar instalado en dicho polígono, donde cada peso que se invierte en activo fijo es deducido, ventaja que no tenían antes en la otrora Ciudad Modelo.

Aunque todavía no tiene una fecha para realizar dicho viaje, comentó que tomaría cuatro días de su agenda para ello, además que aprovecharía su visita para conocer sus modelos de transporte ecológico, como bicicletas.

Mientras que, en Phoenix buscaría un acuerdo comercial con empresas dedicadas a la fabricación de semiconductores, para el desarrollo de la Casa de Diseño Kutsari, instalada en Cholula.

Explicó que este hermanamiento permitiría capacitaciones y transferencia de conocimiento, ya que en esa región estadounidense se concentran los principales fabricantes y programas de formación de talento especializado en semiconductores.

