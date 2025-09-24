Detienen a joven tras herir a mujer durante asalto en Bosques de San Sebastián

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que una mujer resultó lesionada con arma blanca en inmediaciones de Bosques de San Sebastián, hecho que derivó en la detención del presunto responsable. La víctima recibió atención inmediata de paramédicos de Protección Civil Municipal y posteriormente fue trasladada a un hospital para su atención complementaria, donde se reporta estable.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando un hombre se acercó a dos jóvenes mujeres con la aparente intención de despojarlas de sus pertenencias. Aunque una de ellas arrojó su bolso, el sujeto agredió a la otra, provocándole una herida en una pierna.

Elementos de la Policía de la Ciudad acudieron de manera oportuna y lograron asegurar al presunto responsable tras un operativo en coordinación con policías estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El detenido fue identificado como José “N”, de 18 años de edad, a quien se le aseguró un cuchillo y otros objetos. Posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

La SSC reiteró su compromiso de mantener acciones firmes en favor de la seguridad ciudadana e invitó a la población a reportar cualquier hecho delictivo a los números de emergencia o al 9-1-1.

