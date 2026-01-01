Adulta mayor es detenida intentando meter celulares a penal de Morelos

Una mujer de la tercera edad fue detenida durante un operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos”, un penal de alta seguridad ubicado en Atlacholoaya, Morelos, intentaba presuntamente introducir dos teléfonos celulares.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre en el horario de visita familiar, durante una inspección de rutina realizada por custodios. De acuerdo con un boletín informativo estatal, la visitante, identificada como María Elena “N”.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Morelos para el seguimiento legal correspondiente. Las autoridades señalaron que la acción forma parte de los operativos permanentes y con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos dentro del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

El objetivo declarado es prevenir la introducción de objetos prohibidos y reforzar las medidas de seguridad en los centros penitenciarios.

Tras la difusión del caso, organizaciones civiles y activistas solicitaron a la Fiscalía que la investigación se realice con un enfoque de género.

Adriana Mujica Murias, integrante de la colectiva Género 33, declaró: “Hay muchas mujeres que de alguna manera se ven obligadas, y obligadas quiere decir bajo amenazas graves, para ayudar a hombres privados de la libertad o a hombres delincuentes”.

La activista también cuestionó la efectividad de los sistemas de inhibición de señal en los penales: “Si eso funcionara, aunque metas 28 mil celulares no tendrías señal, no tendrías manera de hacer llamadas ni de conectarte a internet al exterior”.

