México aumentó producción de uva en 2025: Agricultura

La producción nacional de uva de mesa reportó un incremento al mes de noviembre de 2025, con un volumen de 510 mil 535 toneladas, según datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta cifra representa 11 mil 396 toneladas más en comparación con la producción total del año anterior. La dependencia señaló que este avance reafirma la fortaleza de la cadena productiva de este fruto.

Sonora se mantiene como el principal estado productor, con una cosecha de 335 mil 950 toneladas hasta noviembre. Le siguen Zacatecas, con 87 mil 171 toneladas, y Baja California, con 30 mil 665 toneladas. En total, son 16 entidades federativas las que contribuyen a la producción de uva de mesa en el país.

¿Qué hay detrás de cada racimo de uvas? Hay trabajo, manos y familias que hacen posible que esta tradición se mantenga viva, a través del cultivo, la cosecha y la disponibilidad de la fruta en los mercados.



12 uvas, 12 deseos

La secretaría destacó el vínculo entre esta actividad agrícola y las tradiciones de diciembre. “Hay tradiciones que marcan el cierre del año: el abrazo después de medianoche, el brindis y, por supuesto, las 12 uvas de los deseos para los próximos meses”, recordó la secretaría.

Además, describió el ritual de las campanadas como “un momento cargado de ilusión, salud, amor, trabajo y bienestar”.

Asimismo, resaltó el esfuerzo humano detrás del cultivo: “Detrás de cada racimo de uvas hay trabajo, manos y familias que hacen posible que la tradición de fin de año se mantenga viva, a través del cultivo y la disponibilidad de la fruta en mercados, centrales de abasto y tiendas de autoservicio”, afirmó el texto.

Desde una perspectiva nutricional, la dependencia describió a la uva como “una joya” para la salud por su contenido de fibra, vitaminas A, C, E y del complejo B, y minerales como calcio, hierro, potasio y magnesio.

También señaló que provee antioxidantes naturales, ayuda al sistema inmunológico, favorece la digestión, hidrata la piel y contribuye a eliminar el ácido úrico.

