Hombre muere tras caer de una camioneta y ser atropellado en Amozoc

La tarde de este lunes, un hombre falleció tras caer de la parte trasera de una camioneta y ser atropellado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a pocos metros del puente de Las Ánimas, en Amozoc.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:35 horas, cuando, según testigos, un camión cerró el paso a la camioneta donde viajaba la víctima. El hombre, que viajaba en la parte trasera del vehículo, cayó y posteriormente fue atropellado por el mismo autobús de transporte.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Lerista, residente de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa. A pesar de la rápida respuesta de paramédicos que intentaron salvarlo en el lugar, confirmó su muerte y fue cubierto con una manta azul.

Agentes de la policía municipal y tránsito de Amozoc llegaron para acordonar la zona y esperan la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento del cuerpo.

Debido al accidente, el tráfico en el lugar es intenso, lo que ha causado que varios conductores eviten la zona por el congestionamiento hacia la capital poblana.

Editor: César A. García

