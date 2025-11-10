Diputada Lupita Vargas asiste a foro sobre finanzas públicas en Morelos

Con el propósito de fortalecer las finanzas públicas locales mediante el análisis del impuesto vehicular y la modernización digital del Registro de la Propiedad y Catastro Multipropósito, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, en representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, asistió al Foro Finanzas Públicas Sostenibles y Fomento de la Inversión para Gobiernos Subnacionales.

En Cuernavaca, Morelos, la diputada Laura Guadalupe Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, señaló que parte del fortalecimiento del quehacer legislativo es asistir a este tipo de foros en los que se puede escuchar y compartir experiencias exitosas de otros estados del país.

“Con estas acciones se pretende tener buenas prácticas para que en los hechos se fortalezca el trabajo legislativo y se impulse el bienestar para todas y todos los poblanos, sobre todo cuando se evalúan las Leyes de Ingresos de los Municipios y la Ley de Ingresos del Estado de Puebla“, afirmó la diputada.

Asimismo, la legisladora dio a conocer que se trabajó en la integración de criterios de sostenibilidad en la inversión pública estatal y municipal, y el fortalecimiento de las capacidades para la planeación, evaluación, financiamiento y ejecución de proyectos.

Para este fin, se realizaron cuatro mesas temáticas y un panel orientado a analizar los principales desafíos y oportunidades para fortalecer las finanzas públicas locales y fomentar la inversión pública productiva y sostenible en las entidades federativas, así como en los municipios.

