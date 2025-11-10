PC de Zacatlán monitorea lluvia y condiciones climáticas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zacatlán informa que, durante este lunes, se ha mantenido una lluvia de ligera a moderada, con nublado denso.

El flujo de agua ha sido constante, pero no ha representado ningún riesgo para la población ni las zonas del municipio.

Esta dirección mantiene un monitoreo permanente de la zona urbana y el interior de Zacatlán, para prevenir alguna situación de riesgo.

Aunado a esto, se está realizando la limpieza de alcantarillado para mejor flujo del agua. Así como recorridos en el interior del municipio verificando accesos y niveles de los ríos.

También es importante tener en cuenta que la temperatura mínima esperada es de 7 grados centígrados, por lo que es necesario extremar precauciones.

Se recuerda a la población llamada a los números de emergencia ante cualquier situación: 911.

Dirección de Protección Civil y Bomberos: 797 97 5 75 73.

