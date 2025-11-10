San Pedro Cholula instala caravana con servicios gratuitos de salud

Por:
stafforonoticias
-
0
Foto: San Pedro Cholula.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, continúa trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, que preside Alejandro Armenta, para fortalecer la salud y el bienestar de las y los ciudadanos.

Como parte de estas acciones, se instaló la Caravana de la Mujer, un conjunto de módulos itinerantes que brindan servicios gratuitos de salud a las y los cholultecas. La atención estará disponible del lunes 10 al viernes 14 de noviembre, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, en la Plaza de la Concordia.

La presidenta municipal realizó un recorrido por las instalaciones, que cuentan con tecnología de punta para garantizar comodidad, detección oportuna y atención adecuada de diversos padecimientos que pueden representar un riesgo para la salud.

Durante su visita, Tonantzin Fernández agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la presidenta honoraria del DIF Estatal, Ceci Arellano, por acercar estos servicios a San Pedro Cholula. Asimismo, exhortó a las y los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad en favor de su salud y del bienestar de sus familias.

Entre los servicios que ofrece la Caravana de la Mujer se encuentran:

  • Mastografías
  • Laboratorios clínicos
  • Densitometría ósea
  • Papanicolaou
  • Ultrasonidos
  • Servicios dentales
  • Colposcopías

Las personas interesadas deberán acudir dentro del horario señalado, presentando su CURP y una copia de su identificación oficial.

Te recomendamos:

Tonantzin Fernández rehabilita calle Cholula en San Diego Cuachayotla

Notas relacionadasmás del autor