Costa Rica suspende su liga para apoyar a Miguel Herrera

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) anunció la suspensión de la jornada 12 de la Liga de Costa Rica, en relación a la solicitud del director técnico mexicano, Miguel Herrera, y la Federación de Fútbol Costarricense, para poder preparar los partidos claves de las eliminatorias mundialistas de cara al 2026 como forma de arreglar los resultados.

El combinado “tico” pretende ir a su cuarto mundial consecutivo con un equipo lleno de talento, pero los últimos resultados son desfavorables para esa meta; sin embargo, la clasificación depende totalmente de ellos. Los empates frente a Haití y Nicaragua los pusieron en el segundo lugar de su grupo, y por el momento, dejándolos sin la oportunidad del pase directo a la justa internacional.

La UNAFUT recibió la petición del “Piojo”, en la que exhortaba a los dirigentes que le otorgaran los días de la jornada 12 para poder preparar y visualizar los partidos restantes, ahora con ayuda de más jugadores locales. Ante esto, la asociación informó que valorarían la solicitud y comunicarían su decisión. El miércoles 24 de septiembre, por medio de las redes sociales, anunciaron que “Unidos por un mismo objetivo. El campeonato nacional fue reprogramado para darle a nuestra selección el espacio necesario rumbo al Mundial 2026”, se lee en la publicación.

Ante la aprobación de su plan, Miguel Herrera, aun con 4 partidos restantes para corregir y asegurar el rumbo, deberá afrontar en la penúltima fecha FIFA de 2025 a Honduras el 9 de octubre y a Nicaragua el 13 de octubre, ambos como los dos partidos claves para poder soñar con la participación de la Copa del Mundo.

Ante el fuerte cuestionamiento sobre la continuidad de Herrera al frente de la selección, sobre todo por apenas sumar 2 puntos en enfrentamientos en los que iniciaron con ventaja contra equipos de menor calibre futbolístico, ha provocado la desconfianza de gran parte de la afición y periodistas, generando un ambiente hostil en su contra. A raíz de eso, Osael Maroto, presidente de la Fedefutbol, trató de darle la confianza al estratega y apagar la situación: “Hasta la fecha estamos contentos con Miguel y seguimos creyendo que es un gran entrenador”, declaró.

