Argentina confirma amistoso contra México previo al Mundial 2026

El presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, confirmó a Diario Olé que tendrá un partido amistoso contra México a solo 15 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.
Indicó que el encuentro se jugará en el mes de junio en Estados Unidos, junto con otro frente a Honduras, aunque solo falta por definir las sedes.
La actual campeona del mundo y líder de la eliminatoria sudamericana usará estos juegos para afinar detalles antes del torneo más importante del fútbol.
‘Chiqui’ Tapia destacó que el partido contra México será un reto importante, dada la calidad y tradición del rival. También señaló que Honduras será un rival duro.
La Federación Mexicana buscó asegurar compromisos con selecciones ya clasificadas para optimizar la preparación del equipo a petición del entrenador Javier Aguirre.
México y Argentina se han enfrentado 32 veces, con 16 victorias para los argentinos y solo cuatro triunfos para México. Su último duelo fue en Qatar 2022, con victoria albiceleste 2-0.