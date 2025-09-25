Argentina confirma amistoso contra México previo al Mundial 2026

El presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, confirmó a Diario Olé que tendrá un partido amistoso contra México a solo 15 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Indicó que el encuentro se jugará en el mes de junio en Estados Unidos, junto con otro frente a Honduras, aunque solo falta por definir las sedes.

La actual campeona del mundo y líder de la eliminatoria sudamericana usará estos juegos para afinar detalles antes del torneo más importante del fútbol.

Te puede interesar: Real Madrid contra Barcelona ya tiene fecha y hora definida

‘Chiqui’ Tapia destacó que el partido contra México será un reto importante, dada la calidad y tradición del rival. También señaló que Honduras será un rival duro.

La Federación Mexicana buscó asegurar compromisos con selecciones ya clasificadas para optimizar la preparación del equipo a petición del entrenador Javier Aguirre.

México y Argentina se han enfrentado 32 veces, con 16 victorias para los argentinos y solo cuatro triunfos para México. Su último duelo fue en Qatar 2022, con victoria albiceleste 2-0.

CHIQUI TAPIA LE CONFIRMÓ A OLÉ LOS AMISTOSOS PREVIOS DE ARGENTINA ANTES DEL MUNDIAL 2026 🇦🇷🆚🇲🇽



💬 "Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los… pic.twitter.com/FREzVl390z — Diario Olé (@DiarioOle) September 24, 2025

Te recomendamos: