FIFA presenta oficialmente a las mascotas del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó oficialmente a las tres mascotas de la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los personajes, llamados Maple, Zayu y Clutch, representan el legado cultural y el espíritu de cada país, transmitiendo un mensaje de unión, diversidad y pasión por el fútbol.

Maple es un alce canadiense, creativo y resiliente. Es un portero apasionado del arte urbano y la música, símbolo de fortaleza y liderazgo.

Te puede interesar: Argentina confirma amistoso contra México previo al Mundial 2026

Zayu es un jaguar mexicano que representa unidad, fortaleza y alegría. Es un delantero ágil y veloz, embajador de la cultura y tradición mexicana.

Clutch es un águila americana optimista, inspiradora y enérgica. Centrocampista nato, une a su equipo y demuestra pasión, voluntad y entrega en cada jugada.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que las mascotas son parte del ambiente festivo y se convertirán en iconos para aficionados de Norteamérica y todo el mundo.

Además, serán las primeras mascotas oficiales que aparecerán como personajes interactivos en el videojuego FIFA Heroes, que saldrá en 2026 para múltiples plataformas.

Te recomendamos: