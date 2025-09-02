Primera imagen oficial de Lady Gaga como Rosaline Rotwood de “Wednesday”

Netflix dio a conocer este lunes la primera imagen oficial de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, el personaje que interpretará en la segunda mitad de la segunda temporada de Merlina (Wednesday).

La fotografía, publicada en las cuentas de la plataforma, muestra a la cantante y actriz con la piel pálida, el cabello rubio platino y una mirada sombría. A su lado aparece “Dedos”, la icónica mano que acompaña a Merlina Addams en sus aventuras. En el comunicado de prensa, Netflix describe a Rosaline como “una enigmática profesora con una reputación que la precede, cuyo destino se cruzará con el de Merlina Addams”.

Aunque por ahora se desconocen los detalles de su rol, los seguidores han desatado múltiples teorías. Unos apuestan a que Rotwood será la nueva villana encargada de desvelar los secretos más oscuros de la Academia Nevermore; otros creen que fungirá como mentora de Merlina, ayudándola a salvar a su amiga Enid Sinclair de un trágico final.

Te puede interesar: Guillermo del Toro deslumbra en Venecia con “Frankenstein”

La segunda parte de la temporada 2, integrada por sus cuatro episodios finales, llegará a Netflix el próximo 3 de septiembre, continuando la historia justo donde la dejó la primera mitad.

Además, Gaga suma a su aparición en Merlina un tema original llamado “The Dead Dance”, inspirado en una ruptura amorosa. El sencillo tuvo su estreno durante la Gala en el Cementerio de Netflix y formará parte de los nuevos episodios, reforzando el aura mística que ya cautivó al público con “Bloody Mary”, el tema que se volvió viral tras el icónico baile de Merlina.

Te recomendamos: