Nuevos ministros inician labores con purificación de bastones de mando

El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y demás ministros que integrarán el máximo tribunal constitucional, estuvieron presentes en la ceremonia de consagración de los bastones de mando. Representantes de los pueblo indígenas y afromexicanos les externaron su voto de confianza.

Este lunes 9 de agosto, se llevó a cabo la “purificación” de bastones de mando con los nuevos integrantes de la SCJN en la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México. Dicho acto simbólico se llevó a cabo de cinco a siete de la mañana, a puertas cerradas, pues sólo tuvieron acceso familiares y conocidos de los nuevos ministros.

Entre los asistentes al evento se encuentran los ministros Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía, María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra; mientras que, entre quienes no pudieron asistir están Yasmín Esquivel Mossa, Arístides Rodrigo Guerrero García y Loretta Ortiz Ahlf.

Como representantes de los pueblos indígenas que entregaron los bastones de mando estuvieron integrantes de Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y calificaron la investidura de Aguilar Ortiz como histórica, pues se trata del segundo indígena en presidir la presidencia de la SCJN.

“Para nosotros es un día histórico, es inminente este asunto y sabemos que lo verán en diferentes partes del mundo. Hugo es el segundo ministro de origen indígena, el primero fue Benito Juárez García. Esto es lo que hoy logramos en este proceso de elección judicial que se realizó el primero de junio pasado”, expresó Mario de Jesús Pascual, consejero nacional indígena.

Por otro lado, la entrega de bastones de mando hacia los ministros y ministras de la SCJN se tiene prevista para el día de hoy a las 16:00 horas, para después proceder a rendir protesta en el Senador de la República.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

