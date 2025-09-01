Familiares de Yeremi exigen justicia tras su muerte; acusan irregularidades

A un mes del fallecimiento de Yeremi “N”, menor de 17 años que murió tras ser atropellado por un tráiler junto a su hermano en el bulevar Las Torres, familiares del joven realizaron una manifestación pacífica la mañana de este lunes frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas sobre la 31 Poniente, para exigir justicia y claridad en la investigación.

Los familiares señalan diversas anomalías por parte de la FGE en el manejo de la carpeta de investigación, entre ellas, el cambio de tres agentes del Ministerio Público en menos de un mes y la falta de avances o resoluciones concretas en el caso.

Asimismo, acusan la omisión de la aseguradora AXA, responsable de cubrir los gastos funerarios y médicos derivados del accidente, pues hasta el momento, afirman, no ha dado respuesta alguna ni ha realizado pagos, a pesar de los múltiples intentos por contactarla.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el responsable del accidente es Jesús “N”, conductor del tráiler involucrado, quien presuntamente realizó un corte de circulación indebido, embistiendo la motocicleta en la que viajaban Yeremi y su hermano Yael, de 23 años, quien aún se encuentra delicado de salud. Aseguran además que el tráiler le pasó por encima al menos dos veces a Yeremi.

Los manifestantes denunciaron que el conductor fue liberado 36 horas después del accidente, a pesar de las evidencias y la gravedad de los hechos. Temen que abogados de la empresa refresquera dueña del tráiler hayan intervenido en el proceso, lo que podría haber influido en la actuación del Ministerio Público.

“Exactamente hoy se cumple un mes de su fallecimiento. No nos han dado respuesta. La aseguradora AXA no le quiere responder a mis papás. La carpeta de investigación ya pasó por tres MPs, lo cual es algo inusual”, declaró un familiar durante la protesta.

La familia de Yeremi exige que se detenga al presunto responsable, que se garantice un proceso legal imparcial y que la FGE no intervenga para encubrir intereses empresariales o privados. También denuncian que, tras semanas de acudir a la Fiscalía, solo los han hecho “dar vueltas” sin proporcionar información clara ni avances reales.

