Refuerzan seguridad en regreso a clases con operativo ‘Escuela Segura’

Con un despliegue coordinado de fuerzas federales, estatales y municipales, las autoridades de Puebla pusieron en marcha el operativo “Escuela Segura” para garantizar condiciones de seguridad durante el inicio del ciclo escolar 2025-2026. Desde las 6:00 horas de este lunes 1 de septiembre, elementos de la Policía Estatal, en colaboración con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, reforzaron la vigilancia en instituciones educativas de nivel básico y medio superior.

El operativo incluye labores viales en las inmediaciones de escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y preparatorias de la entidad. Como complemento a estas acciones, se fortalece el operativo “Transporte Protegido” para brindar mayor seguridad a usuarios y conductores del transporte público que diariamente traslada a la comunidad estudiantil.

El gobierno de Alejandro Armenta destacó que este esfuerzo conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno busca “preservar la paz y tranquilidad” durante el regreso a clases. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 9-1-1, donde pueden solicitar el apoyo de policías, bomberos o paramédicos.

Esta estrategia de seguridad forma parte de las medidas implementadas para beneficiar a estudiantes, personal docente y padres de familia, asegurando que el primer día de clases se desarrolle en condiciones de orden y protección para toda la comunidad educativa.