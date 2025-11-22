Alejandro Armenta inaugura cuarto CESAT en Tepeaca

Al inaugurar el cuarto Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT), el gobernador Alejandro Armenta reafirmó que este es un lugar de paz, para proteger y cuidar a las y los poblanos, pero también al turismo que llega a esa región y que impulsa la economía.

Subrayó que Tepeaca es una región con gran riqueza histórica y productiva, y que el fortalecimiento del turismo depende directamente de un entorno seguro. Por ello, reiteró que, en trabajo coordinado con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y Seguridad Pública, el nuevo Centro de Seguridad cuenta con una Torre de Videovigilancia equipada con tecnología para identificar rostros y placas de vehículos con reporte de robo.

Por ello, el gobernador Armenta afirmó que su gobierno trabaja de manera coordinada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con las autoridades municipales, para consolidar la paz y el desarrollo en la zona. “Porque es lo más importante, la seguridad física y patrimonial, y desde aquí vamos a multiplicar este esfuerzo”, aseguró.

Estos espacios cuentan con área de Seguridad Pública donde convergen la Secretaría de Defensa, Marina y Guardia Nacional; además, está instalada la Tienda Puebla Cinco de Mayo, con productos locales como café, mezcal y artesanías, además de un módulo de información turística, sanitarios, regaderas, enfermería, una torre de vigilancia y una cafetería.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, puntualizó que la seguridad es fundamental para el estado, en concordancia con la Estrategia Nacional del Gobierno de la República. Destacó que el nuevo CESAT cuenta con tecnología de punta, torre de videovigilancia y patrullas conectadas al C5, un esfuerzo para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias, además de una operación eficiente y con pronta respuesta. Enfatizó que el uso de tecnología y la coordinación entre los tres niveles de gobierno son elementos clave para mejorar la seguridad en la región.

Para las y los habitantes de la región, como Alejandro Vivanco, la instalación de un Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) será de gran utilidad, pues se encuentra en una ubicación estratégica que permite, no solo orientar a turistas, sino proteger a la población originaria y de tránsito. Añadió que la Torre de Videovigilancia brinda mayor tranquilidad a la comunidad y confió en que este tipo de dispositivos se coloquen en más puntos del municipio para proteger a todas y todos.

Finalmente, el presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero, reconoció el compromiso del gobernador Alejandro Armenta por cumplir su palabra y colocar la seguridad como una prioridad, al poner en marcha el CESAT. Destacó que esta acción traerá mayor tranquilidad no solo a Tepeaca, sino a toda la región. Asimismo, resaltó la apertura de la Tienda 5 de Mayo, un espacio que fortalecerá la economía local al promover los productos de las y los artesanos del municipio.

