Subastan cámara fotográfica del papa Francisco por 7.5 mdd

Una cámara fotográfica Leica que perteneció al papa Francisco fue vendida este sábado en una subasta en Viena por 7.5 millones de dólares, destinándose lo recaudado íntegramente a la organización caritativa personal del difunto pontífice, quien falleció en abril pasado.

El modelo mecánico “M-A”, que la famosa marca ofreció al sumo pontífice en 2024, superó ampliamente su estimación inicial de entre 70 mil y 80 mil dólares, alcanzando una cifra récord en lo que la casa subastadora calificó como “una de las subastas más apasionantes“.

No obstante, el instrumento fotográfico presenta una característica exclusiva: lleva el número de serie 5 000 000, designación que se reserva para “modelos especiales entregados a personalidades excepcionales“, según explicó Alexander Sedlak, responsable de subastas.

El papa Francisco había decidido personalmente subastar la cámara con fines benéficos, aunque el proceso se retrasó ligeramente debido a su fallecimiento ocurrido el pasado mes de abril, que conmocionó a la comunidad católica mundial.

La identidad del comprador permanece en el anonimato tras una puja que multiplicó por más de cien veces el valor estimado inicial del equipo fotográfico, reflejando el valor histórico y simbólico del objeto que perteneció al líder religioso.

Los 7.5 millones de dólares obtenidos serán donados en su totalidad a la organización caritativa que el pontífice mantenía de forma personal, continuando así con su legado de ayuda a los más necesitados a través de este gesto póstumo.

