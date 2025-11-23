The Beatles lanzan “Anthology 4” con material inédito

La legendaria banda británica The Beatles presentó finalmente el “Anthology 4”, un álbum recopilatorio que incluye 13 temas inéditos y 23 canciones previamente publicadas, como parte de la serie retrospectiva multimedia que celebra el legado del grupo musical.

El nuevo volumen, publicado por Apple Records, expande la reedición del 30° aniversario de la serie Anthology e incluye tomas descartadas de las sesiones de grabación realizadas entre 1963 y 1969, ofreciendo a los seguidores nuevo material de estudio.

Entre los aspectos más destacados se encuentran las nuevas remezclas de “Free as a Bird” y “Real Love”, realizada por Jeff Lynne utilizando tecnología de restauración de audio para extraer y mejorar la voz de John Lennon de los demos originales.

La misma técnica de inteligencia artificial, empleada previamente en “Now and Then” (2023) –también incluida en este álbum–, permite una experiencia auditiva renovada de estos clásicos que forman parte del patrimonio musical de los Beatles.

Te puede interesar: El Rey Midas del Marketing: Claudio Cervantes diseña impacto, no solo campañas

No obstante, la selección musical ha sido cuestionada por consistir en material ya publicado, omitiendo piezas altamente solicitadas como “Carnival of Light” de Paul McCartney de 1967, la toma 20 de “Revolution” o la toma 3 de “Helter Skelter”.

El lanzamiento ya está disponible tanto en formato físico como en plataformas digitales, así como una caja especial recopilatoria “Anthology Collection” que reúne los cuatro volúmenes de la serie para los coleccionistas más dedicados.

Como complemento, Disney+ estrenará el próximo 26 de noviembre una versión restaurada y remasterizada del documental homónimo, con los ocho episodios originales, además de incluir un noveno episodio con material inédito del cuarteto.

Say hello, the 2025 Anthology Music Collection is out today 🍏



The Beatles’ story, told through a unique collection of outtakes, alt versions, demos & more. Order the complete vinyl or CD box set, or grab the new volume – Anthology 4 – as a standalone edition. Also available to… pic.twitter.com/vCSvaFlK2i — The Beatles (@thebeatles) November 21, 2025

Te recomendamos: