Tonantzin Fernández entrega becas a jóvenes universitarios y deportistas

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes cholultecas, mediante programas y apoyos que impulsan su profesionalización y el cumplimiento de sus metas.

Bajo esta premisa, la presidenta municipal realizó la última entrega del primer periodo de la Beca a Jóvenes Universitarios y Deportistas, otorgada de manera bimestral durante seis meses. Con esta etapa concluida, el programa abrirá paso a nuevas generaciones de jóvenes cholultecas que cursan estudios universitarios o que se desempeñan como deportistas de alto rendimiento.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mtra. Lupita Fernández destacó que el DIF trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar para diseñar políticas públicas que fortalezcan a todos los sectores sociales, con el objetivo de construir una sociedad más unida y con mejores oportunidades para el municipio.

En su mensaje, Tonantzin Fernández señaló que su gobierno se mantiene alineado a los esfuerzos estatal y federal, y se ha convertido en pionero a nivel nacional en la entrega de apoyos dirigidos a jóvenes universitarios y deportistas. Afirmó que estos programas buscan formar profesionistas que contribuyan directamente al desarrollo de San Pedro Cholula.

Finalmente, exhortó a las y los jóvenes a participar en este programa y, con su talento y vocación, fortalecer la identidad cholulteca mediante acciones que abonen al bienestar de la ciudadanía en sus distintas áreas de formación.

