Fedrha Suriano descarta ser reemplazada por Néstor Camarillo en MC Puebla

Fedrha Suriano Corrales aseguró que está firme su permanencia como dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla, ante los rumores que señalan que el expriista, Néstor Camarillo Medina, buscaría quedarse con el cargo.

En entrevista, la diputada local indicó que hasta el momento no ha sostenido comunicación con el legislador poblano, quien el pasado 27 de agosto anunció su incorporación a la bancada de MC en el Senado de la República.

Reiteró que se trata de una decisión nacional que no impacta en la operación del partido naranja en Puebla, por lo que habrá cambios en la estructura de la coordinación estatal.

En ese sentido, descartó riesgo de que Néstor Camarillo pudiera suplirla en la dirigencia, pues resaltó que fue electa en el cargo de forma democrática hasta el 2027 y su trabajo habla por ella.

Además, Suriano Corrales dijo confiar en la palabra que le dieron el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez y el líder moral, Dante Delgado, sobre la posición que obtuvo en el 2024.

“Confío en la palabra de mi coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, confío en la palabra y en la posición de mi líder moral, Dante Delgado, confío en los militantes y simpatizantes, confío en mi trabajo”, comentó.

Ante la posibilidad de que el senador pudiera inundar de priistas a MC, apuntó que están en disposición de recibir a todos los perfiles, siempre y cuando quieran aportar.

A la par, dejó claro que no es momento de hablar de candidaturas a la gubernatura rumbo al 2030, ya que faltan cinco años para su definición.

