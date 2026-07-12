Falta de cámaras complica investigación por asesinato en Quecholac

La falta de cámaras de videovigilancia complicará las investigaciones por el asesinato de un hombre ocurrido la tarde del sábado en la comunidad de San Bartolo Coscomaya, perteneciente al municipio de Quecholac, donde la víctima fue atacada a balazos y perdió la vida antes de recibir atención médica.

Según la información recabada por las autoridades, policías municipales acudieron al lugar tras un reporte ciudadano y encontraron a un hombre tendido sobre el pavimento, junto a un lago hemático. Minutos después, paramédicos confirmaron el fallecimiento y la zona fue acordonada para permitir el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Durante la inspección, peritos localizaron varios casquillos percutidos distribuidos alrededor del cuerpo, además de proyectiles deformados y un arma blanca. La víctima fue identificada como Alberto J., de 53 años y comerciante, originario de Palmarito Tochapan.

La investigación quedó a cargo de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, que abrió la carpeta correspondiente por homicidio doloso.

Editor: César A. García

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