Texmelucan vincula a 83 personas con ofertas de empleo formal

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura y la Bolsa de Trabajo, estrechan vínculos con empresas de la región con el objetivo de aproximar ofertas laborales a la ciudadanía, acercando a 83 personas para que tengan empleo formal.

Como resultado de esta vinculación, se llevó a cabo un reclutamiento express en el zócalo de Texmelucan, con una reconocida empresa dedicada a la fabricación y suministro de sistemas de cableado y componentes eléctricos para la industria automotriz, donde se ofertaron vacantes para Operadores de Producción postulándose 83 al proceso de reclutamiento.

El área de Bolsa de Trabajo del Gobierno Municipal, está dirigida a aquellos que buscan empleo o necesitan contratar personal, permitiendo agilizar el proceso de búsqueda, facilitando el encuentro entre empresas y trabajadores.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía que está en busca de una vacante laboral, a acudir a la oficina de Bolsa de Trabajo en la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, el servicio es gratuito.

