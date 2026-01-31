Realizan operativos de reordenamiento comercial en Puebla capital

Con el objetivo de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, así como fortalecer el orden y la gobernabilidad en el municipio, el gobierno de Pepe Chedraui, a través de la Dirección de Vía Pública de la Secretaría General de Gobierno, realizó este jueves y viernes operativos de reordenamiento comercial en distintos puntos de la ciudad de Puebla.

Durante estos operativos se llevó a cabo la revisión de permisos para la instalación y labor en la vía pública, además de verificaciones preventivas en materia de protección civil, con la finalidad de evitar riesgos y prevenir accidentes que pongan en peligro a la ciudadanía y a los propios comerciantes.

Uno de los principales puntos intervenidos fue el centro de la junta auxiliar San Francisco Totimehuacan, donde se logró liberar la ciclovía de la zona, garantizando su correcto uso. Estas acciones también se realizaron en el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu, la 4 Norte y la calle Benito Juárez.

De igual forma, el operativo de reordenamiento comercial se efectuó nuevamente en la Unidad Habitacional Agua Santa, en los alrededores del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, así como en la Prolongación de la 14 Sur, a la altura del Fraccionamiento Héroes Segunda Sección.

El gobierno de Pepe Chedraui refrenda que estas acciones buscan preservar el orden, la gobernabilidad y la convivencia armónica en el espacio público, por lo que los operativos de reordenamiento comercial continuarán de manera permanente en distintas zonas de la capital.

