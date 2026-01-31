Frente Frío Número 32 afectará a Puebla del 30 de enero al 2 de febrero

El Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informa a la población sobre la entrada del Frente Frío Número 32, que afectará al estado del 30 de enero al 2 de febrero, el cual va a generar el descenso de temperatura, lluvias y posibles heladas en regiones altas.

Se pronostican temperaturas mínimas de 2°C a 7°C en las Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán y Angelópolis, con posibilidad de escarchas y heladas ligeras a moderadas en las partes altas y en la zona del Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Además, se esperan lluvias de moderadas a fuertes, principalmente el viernes 30 y sábado 31 de enero, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Como medida preventiva, el Gobierno de Puebla mantiene coordinación interinstitucional con los tres órdenes y pone a disposición de la población los 65 dormitorios seguros, así como reitera las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo rostro, cabeza y manos.

Evitar exposiciones prolongadas al frío, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Conducir con precaución ante posibles placas de hielo, niebla o lluvia en carreteras.

Reportar emergencias al 9-1-1 y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Te recomendamos: