Inician trabajos intersecretariales en Puebla para proyectos de tecnología

Con la realización del Taller de Capacitación en Construcción, encabezado por el titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público del Gobierno de México, Román Meyer Falcón, iniciaron los trabajos intersecretariales en Puebla, para dar seguimiento a los avances en los proyectos de tecnología entre la federación y el estado.

Durante la sesión del Taller, en el que participaron integrantes de secretarías y organismos del Gobierno del Estado de Puebla, se expusieron las líneas de trabajo de los proyectos: Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico (GTM); Parque Ecológico Iztaccíhuatl-Popocatépetl; Proyecto Ecológico en el Valle de Piedras Encimadas; intervención en el Parque Bicentenario y el Proyecto de Energía Geotérmica de la Zona de los Húmeros.

Lo anterior, en seguimiento al Convenio Marco de Coordinación firmado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, con la Secretaría de Infraestructura estatal.

Estos planes se ajustan a un enfoque de desarrollo regional e integral dentro de un ecosistema de servicios turísticos e infraestructura. En el caso del Astroparque del GTM, se consolidará como un espacio de conocimiento, contemplación y conexión con el entorno natural, alineado a los principios de desarrollo responsable y sustentable impulsados por el Gobierno Federal.

En el caso del Proyecto de Energía Geotérmica de la Zona de los Húmeros, se incorpora un enfoque de desarrollo regional de acuerdo a la vocación agrícola.

Estas acciones detonan proyectos sustentables que fortalecen la economía regional, promueven el desarrollo social y aseguran la conservación ambiental, con el impulso al turismo tecnológico y científico, bajo la visión de la presidenta, Claudia Sheinbaum y bioética del Gobernador, Alejandro Armenta.

