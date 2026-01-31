Puebla realiza selectivos estatales para Olimpiada Nacional CONADE 2026

Con el propósito de consolidar las selecciones representativas para la próxima Olimpiada Nacional CONADE 2026, la Secretaría de Deporte y Juventud lleva a cabo los procesos selectivos estatales en las disciplinas de taekwondo, atletismo y ajedrez desde la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

Con una participación de 840 deportistas, en las ramas femenil y varonil, dentro de la disciplina de taekwondo, el presidente de la Asociación Poblana de la especialidad, Joao Rojas, destacó que en esta fase únicamente compiten atletas cinta negra y que clasificará una persona por categoría a la fase regional, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca. Agregó que dicho selectivo, culminará el día sábado con las categorías juveniles mayores.

Asimismo, el presidente de la Asociación Poblana de Atletismo (APA), José Manuel Vázquez, informó que este año se superó la participación de deportistas en esta disciplina, al registrar 980 velocistas de todo el estado, de los cuales se estiman que clasificarán 150 para las etapas finales del regional y el nacional. Mencionó que las pruebas en todas sus modalidades terminarán el 01 de febrero.

Finalmente, en lo que respecta a la disciplina de ajedrez, se contó con la participación de 200 jugadoras y jugadores con edades de siete hasta los 20 años de edad. En este sentido, el presidente de la Asociación de Ajedrez, Alejandro Gallardo Macías, expresó que buscarán captar más talentos a través de estos procesos selectivos y mejorar la participación de Puebla en la especialidad.

Gracias al apoyo del gobernador Alejandro Armenta y de la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud Gaby “La Bonita” Sánchez, a las y los deportistas, Puebla logra impulsar el talento poblano a fin de obtener mejores resultados y posicionar al estado en los primeros lugares del medallero nacional.

Te recomendamos: