Queen descarta gira por EU al considerarlo “un lugar peligroso”

El guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, declaró que no existen planes para que el grupo realice una gira por Estados Unidos, país al que calificó como “un lugar peligroso en este momento“. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el tabloide británico Daily Mail.

Preguntado por una posible vuelta a los escenarios de la banda, cuya última gira fue en 2023 con el cantante Adam Lambert, May indicó que, de concretarse, Estados Unidos previsiblemente no estaría incluido en la lista de países, expresó el músico de 78 años.

“Es muy triste porque siento que Queen creció en América y la amamos, pero no es lo que era. Ahora mismo, todo el mundo se lo está pensando dos veces antes de ir”, continuó el guitarrista.

Si bien en la entrevista no se menciona expresamente al presidente Donald Trump, el contexto sugiere que las diferencias políticas con la actual administración estadounidense son un factor en la decisión.

La banda ha tenido desencuentros públicos anteriores con Trump, incluyendo una solicitud en 2020 para que dejara de usar su música en campañas electorales.

Más allá de Estados Unidos, May aseguró que el retorno de Queen a los escenarios sigue siendo una incógnita. May y el baterista Roger Taylor han realizado giras con el cantante Adam Lambert desde 2012 bajo el nombre ‘Queen + Adam Lambert’.

