Economía de México creció apenas 0.7% en 2025: Inegi

La economía de México cerró 2025 con un crecimiento de 0.7%, según la estimación oportuna publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado, que superó las expectativas del mercado, fue impulsado principalmente por el desempeño de las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca) y terciarias (comercio, servicios y turismo), logrando evitar una recesión técnica tras una contracción en el tercer trimestre.

El crecimiento anual de 0.7% representa el avance más bajo desde 2020, cuando la economía se contrajo 8.5% debido a la pandemia, y marca el cuarto año consecutivo de desaceleración. En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) había crecido 1.3%.

El sector primario mostró una expansión anual del 6%, mientras que las actividades terciarias reportaron un crecimiento del 2%. En contraste, el sector secundario (manufactura e industria petrolera) registró un aumento débil de apenas 0.3% en el año.

En el cuarto trimestre de 2025, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB creció 0.8% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna presentó… pic.twitter.com/TFSabc9HwJ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 30, 2026

En el cuarto trimestre de 2025, la economía repuntó con un crecimiento de 0.8% respecto al trimestre anterior, recuperándose de la caída de 0.3% registrada entre julio y septiembre. Comparado con el mismo periodo de 2024, el PIB aumentó 1.4% en el último trimestre.

Paradójicamente, las exportaciones mexicanas alcanzaron un récord histórico en 2025, superando los 664 mil 800 millones de dólares, un aumento del 7.6% respecto al año anterior. Más del 83% de estas exportaciones se dirigieron al mercado estadounidense, ayudando a compensar en parte el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las cifras de crecimiento no reflejan completamente el bienestar de la población, y recientemente se ha reunido con economistas y banqueros para buscar soluciones que impulsen la inversión y aceleren el crecimiento económico.

Te recomendamos: