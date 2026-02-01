Pavel Gaspar inaugura obras comunitarias en San Pedro Yeloixtlahuaca

Con la finalidad de recorrer los municipios, juntas auxiliares e inspectorías de la entidad para escuchar las necesidades de la población y corroborar los avances del Programa de Obra Comunitaria, que impulsa el Gobernador del Estado, el diputado Pavel Gaspar Ramírez acudió al municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca para inaugurar obras sociales en la Inspectoría de San Juan Llano Grande.

Durante los eventos de inauguración, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que los trabajos de obra comunitaria son resultado de una nueva forma de trabajar, basada en las necesidades de la población que más lo requiere, y no desde el escritorio.

En este contexto, subrayó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, sin distinción de colores partidistas, privilegiando siempre el bienestar de la población.

Asimismo, reconoció que este impulso responde al liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, con un gobierno cercano que orienta los recursos a lo que necesitan las comunidades.

También destacó la asignación histórica de recursos aprobados por el Congreso del Estado, por más de mil 500 millones de pesos, destinados a obra comunitaria y más de mil 700 millones de pesos para el desarrollo del campo, luego de años de abandono presupuestal.

En este contexto, el presidente municipal de San Pedro Yeloixtlahuaca, Albino Solís Ambrosio, agradeció la visita del diputado y el recorrido para escuchar las peticiones de la población, lo cual permitirá avanzar en el bienestar de las y los poblanos.

Para la realización de estas obras comunitarias, se destinaron más de 245 mil pesos para la construcción de una barda y una cisterna.

De igual manera, el diputado Pavel Gaspar Ramírez también acompañó a las autoridades municipales a la inauguración de la Unidad Deportiva Municipal, que cuenta con cancha de pasto natural.

A estos eventos asistieron el inspector de San Juan Llano Grande, Ambrosio Rendón; el delegado de Bienestar, Adalid Camacho Sánchez; la delegada de Deporte, Batseba Gallardo Plácido; la presidenta del DIF Municipal, Evangelina Enríquez Escamilla; y el director administrativo del Congreso del Estado, Luis Antonio Muñoz López.

