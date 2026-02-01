Trasladan a paciente con lesiones graves de Texmelucan a hospital de traumatología IMSS

Como parte del compromiso de garantizar atención médica oportuna y de calidad, el Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud, coordinó el traslado terrestre de un paciente al Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS-Bienestar en la capital del estado.

Se trata de un hombre de 56 años de edad, quien fue ingresado este sábado tras presentar lesiones a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y un cuadro de policontusión, por lo que requería valoración y seguimiento especializado.

En beneficio del paciente, se activó el protocolo de traslado en ambulancia del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) desde el Hospital Integral de San Martín Texmelucan hacia la capital del estado, donde recibe atención médica integral y gratuita.

Con este tipo de acciones y Por Amor a Puebla, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda su compromiso de colocar la salud como una prioridad, con el fortalecimiento de los servicios de emergencia, para garantizar atención oportuna y especializada.

