Línea 3 del RUTA suspende servicio en estaciones por trabajos de limpieza

Con el objetivo de garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las estaciones, el personal operativo de Carreteras de Cuota de Puebla trabaja de manera inmediata en labores de limpieza y rehabilitación en la Línea 3 del RUTA.

En este contexto, el Gobierno del Estado de Puebla informa a las y los usuarios que el servicio de la Línea 3 se encuentra suspendido hasta nuevo aviso, debido a trabajos en las estaciones Fiscalía, Niños Héroes B, Clínica 2, Analco A y Analco B.

Por el momento, el servicio troncal circula por vías alternas: Valsequillo–11 Sur/Norte–Diagonal–China Poblana–Capu.

Carreteras de Cuota de Puebla hace énfasis en que siempre se respetarán y procurarán los derechos de todas y todos, así como la libertad de expresión y el compromiso de cero represión.

