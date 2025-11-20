Confirman condena de 15 años por violación en caso de Tlaola

La Fiscalía General del Estado, a través de los argumentos presentados, consiguió que el Tribunal de Alzada declarara firme la sentencia dictada en primera instancia. En consecuencia, Feliciano N. deberá cumplir una pena de 15 años de prisión por el delito de violación agravada.

El 1 de diciembre de 2019, la víctima, quien padece una enfermedad que limita su funcionalidad motriz, se encontraba durmiendo en un inmueble ubicado en calle Linda Vista, del municipio de Tlaola, Puebla, cuando de momento Feliciano N. ingresó al lugar para trasladarla a una casa abandonada donde la agredió sexualmente.

Luego de que el 31 de octubre de 2024 se dictara sentencia condenatoria en primera instancia, la defensa de la persona apeló la misma.

Tras analizar los argumentos, el Tribunal de Alzada concluyó que el proceso se desarrolló conforme a derecho y sin vulneraciones a garantías procesales, por lo que decidió ratificar la sentencia impuesta.

