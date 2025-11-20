Lupita Cuautle inicia ampliación de red de agua potable en San Rafael Comac

Con el propósito de asegurar un suministro equitativo, continuo y seguro de recursos hídricos para las familias sanandreseñas, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, dio el banderazo de inicio a la ampliación de red de agua potable en la calle Lázaro Cárdenas de la junta auxiliar de San Rafael Comac.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que la realización de obras responde a las necesidades planteadas por la ciudadanía, la cual se organiza y participa con su gobierno municipal. Asimismo, invitó a continuar con el uso responsable del vital líquido y a cuidar el entorno, ya que los servicios son un patrimonio colectivo.

La ampliación contempla la instalación de más de 850 metros lineales de tubería, lo que beneficiará a más de mil habitantes de la zona y permitirá optimizar el aprovechamiento de este recurso.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza la salud pública al disminuir riesgos sanitarios relacionados con el uso de fuentes no seguras de agua y contribuye al desarrollo sostenible de la comunidad.

