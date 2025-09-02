Obras educativas arrancan en bachilleratos de Zacatlán

A través del programa “Escuelas de 10”, la presidenta municipal, Bety Sánchez, dio el banderazo de inicio de obras para mejorar la educación de los alumnos del Bachillerato de Poxcuatzingo y del Baudelio Serafín Sosa, mejorando su infraestructura.

Padres de familia y docentes gestionaron por más de 10 años el mejoramiento de la seguridad e infraestructura educativa en el Bachillerato Digital Número 13, de Poxcuatzingo, y hoy ven materializado ese sueño gracias al Ayuntamiento que preside Bety Sánchez.

La presidenta municipal dio inicio a la construcción de un aula didáctica adosada con anexo sanitario; además, contará con mobiliario escolar y cercado perimetral.

Además, arrancó con la construcción de una cisterna, un aula y la impermeabilización del Bachillerato Baudelio Serafín Sosa, lo que beneficiará a 230 estudiantes.

Cabe mencionar que ambas obras se realizarán con recursos de FAISMUN.

