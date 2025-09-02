Omar Muñoz inicia festejos patrios en Cuautlancingo

“Hoy comenzamos la conmemoración con la que honramos a los héroes que iniciaron la lucha por darnos libertad, justicia y soberanía y sacrificaron sus vidas por ello”, expresó Omar Muñoz, Presidente Municipal de Cuautlancingo.

Durante la ceremonia conmemorativa de inicio de los festejos patrios por el “215 Aniversario de la Independencia de México”, el edil expresó que es un día para rendir honores a nuestros símbolos y reforzar los valores que tenemos como mexicanos, así como el orgullo de pertenecer a una gran nación.

“La lucha por la libertad y la igualdad social sentó las bases de nuestro país, estado y municipio, y por ello debemos celebrar desde los gobiernos y en las familias nuestro legado cultural”.

“Nuestro país es fuerte, pero día a día debemos seguir velando por mantener nuestra identidad como mexicanos y honrando los hechos históricos que nos permiten vivir en libertad”, concluyó.

En el marco del evento, el alcalde colocó el “Bando Solemne” en la Presidencia Municipal y recorrió las principales calles para entregarlo a los ciudadanos e invitarlos a los festejos patrios.

Te recomendamos: