Grace Palomares propone endurecer penas por acoso sexual en Puebla

La diputada local de Morena, Graciela Palomares Ramírez, presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla para endurecer las penas por el delito de acoso sexual en el estado, buscando sancionar con mayor severidad dichas conductas.

La legisladora manifestó que el objetivo de reformar el Código Penal del Estado es proteger a las mujeres.

En ese sentido, ejemplificó el caso de acoso y hostigamiento sexual sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante un recorrido en el Zócalo de la Ciudad de México.

La reforma propuesta por Palomares Ramírez busca ampliar la definición de acoso sexual:

Se entenderá como acoso sexual a quien ejecute una o varias conductas de connotación lasciva o sexual, ya sean verbales, físicas, por medios tecnológicos o de cualquier otra índole, que resulten indeseables o lesionen la dignidad de la víctima, sin que se requiera una relación de subordinación.

Se establecerá una pena de 6 meses a 2 años de prisión, además de un incremento en la multa, en casos de reiteración de la conducta, o si esta coloca a la víctima en una situación de desventaja, indefensión o riesgo inminente.

La iniciativa también plantea penas más severas cuando el acoso ocurra en espacios públicos, comunitarios, de libre acceso o en instalaciones o vehículos destinados al transporte público o de pasajeros.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la incorporación de sanciones específicas cuando la persona que comete el acoso sexual sea un servidor público:

Si el funcionario persuade, disuade o intimida a la víctima para que no interponga o retire la denuncia, se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión y multas de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además de la sanción económica y la prisión, se aplicará la destitución e inhabilitación de 3 a 5 años para desempeñar un cargo público.

