SSP Puebla asume control de seguridad en Atzitzintla

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que el Estado asumió el control operativo de la seguridad del municipio de Atzitzintla, a raíz de la renuncia de policías municipales y el incremento de la violencia en dicha demarcación.

​En entrevista, reconoció que Atzitzintla se ha convertido en un “foco rojo” para la seguridad estatal debido a la incursión de grupos delictivos que operan en los límites con Veracruz.

​”Ya estamos ahí, vamos a hacernos cargo de la seguridad. Nos llamó la atención lo manifestado por el alcalde y trabajaremos para fortalecer la zona“, expresó.

Por ello, indicó que se determinó el despliegue inicial de 15 elementos estatales para cubrir la falta de policías municipales; además, dijo que gestionará el ingreso de elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina para blindar este punto del estado.

​La intervención responde al reciente enfrentamiento armado entre grupos delictivos que se originó en territorio poblano y culminó en una persecución hacia Veracruz.

Por ello, el vicealmirante indicó que la Subsecretaría de Inteligencia trabaja en coordinación con las autoridades de Veracruz para realizar el cruce de información, identificar y capturar a los generadores de violencia.

La SSP de Puebla tomó la seguridad de Atzitzintla y se buscará fortalecer la presencia de elementos federales, pues es un foco rojo el municipio, afirmó el vicealmirante Francisco Sánchez González.



