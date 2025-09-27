Sofocan incendio de fábrica de algodón en La Ciénega

Un incendio de magnitudes considerables se registró en una fábrica de algodón ubicada en el corredor industrial de La Ciénega, donde las llamas han consumido pacas de algodón en un diámetro aproximado de mil metros cuadrados dentro de un inmueble de tres mil metros cuadrados.

Las llamas comenzaron aproximadamente desde la una de la madrugada, según reportes ciudadanos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas como resultado del incendio.

Las labores de sofocación, coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos del estado y la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata, registran un avance del 30% en el control del siniestro al mediodía de este sábado. Los cuerpos de emergencia se mantienen en la zona para contener la propagación de las llamas.

El secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, informó que se mantiene un monitoreo constante del incidente debido al riesgo de que el algodón continúe consumiéndose. La Policía de la Ciudad de Puebla ha resguardado el perímetro para prevenir incidentes mayores y se recomienda a la población tomar vías alternas y extremar precauciones.

Las autoridades reiteran la importancia de reportar emergencias al número 911 para que personal capacitado con equipo especializado realice las maniobras necesarias.

