Impulsan a jóvenes emprendedores en San Jerónimo Caleras

El Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP) llevó a cabo en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras la convocatoria “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, con el propósito de respaldar a las y los emprendedores de la capital mediante programas que fortalecen el talento, la creatividad y la iniciativa.

La directora del IJMP, Carolina Cabrera Victoria, destacó que esta iniciativa busca proporcionar herramientas que impulsen el desarrollo personal y profesional de la juventud, al mismo tiempo que se generan nuevas oportunidades para su futuro.

Durante la jornada, las y los participantes recibieron capacitaciones especializadas orientadas a consolidar sus proyectos, fortalecer sus modelos de negocio y aumentar su competitividad. Posteriormente, presentaron sus propuestas ante un jurado calificador, donde se valoraron aspectos como innovación, viabilidad e impacto social.

Como resultado, los tres primeros lugares fueron reconocidos con capital semilla, recurso que permitirá a los ganadores dar el siguiente paso en la consolidación de sus emprendimientos y materializar sus ideas.

El IJMP subrayó que estas acciones forman parte de la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, quien ha confiado en el potencial de la juventud poblana y ha promovido programas que la colocan en el centro del desarrollo económico y social. “La juventud no solo es el futuro, sino también el presente de Puebla”, remarcó Cabrera Victoria.

